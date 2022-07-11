На місці працюють рятувальні та екстрені служби.

Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Харкову три людини загинули, 16 отримали поранення.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог знову завдав ракетних ударів по місту. Попередньо відомо про 16 поранених та 3 загиблих. Інформація оновлюється, на місці працюють рятувальні та екстрені служби", - повідомив він.

За даними заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, окупанти обстріляли Харків зі "Смерчів", випустили 10 ракет.

"Сьогодні о 10:20 по місту завдано ракетного обстрілу. Попередньо окупанти використали РСЗВ "Смерч", зафіксовано 10 ракет. Під обстрілами опинилися житлові квартали. Попередньо відомо про 16 поранених та 3 загиблих. Інформація оновлюється, на місці працюють екстрені служби", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, окупанти сьогодні завдали ударів по Харкову, попередньо з РСЗО.

Цієї ночі загарбники випустили три ракети по місту, одна з яких влучила у житловий будинок. Внаслідок вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі. З-під завалів врятували 86-річну жінку.

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