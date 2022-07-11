Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти АПК.

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранено чоловіка.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram.

За його даними, протягом доби окупанти масовано обстрілювали мирне населення Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів області. Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти АПК.

"Сталося кілька пожеж, горіли лісосмуги та трава і очерет. На жаль, в Богодухівському районі один постраждалий, госпіталізували 41-річного чоловіка", - зазначив очільник області.

Як повідомляв УНІАН, росіяни обстріляли рано вранці Харків. Одна ракета окупантів влучила в житлову багатоповерхівку в центральній частині міста. Ще дві ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

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