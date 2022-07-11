За попередніми даними, супротивники відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню.

У понеділок, 11 липня, російські окупанти завдали удару по Харкову, лунають вибухи.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Вибухи в Харкові! Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню. Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно. Усі служби оперативно реагують та працюють на місцях", - повідомив він.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти випустили три ракети по Харкову, одна з яких влучила у житловий будинок. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі. З-під завалів будівлі співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка.

Ще одна ракета супротивників влучила на подвір'я неподалік складської будівлі в Основ'янському районі, а інша - у будівлю школи у Слобідському районі українського обласного центру.

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