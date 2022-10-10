Голова РНБО наголосив, що Росію не врятують жодні ракети.

Масований обстріл міст України, який влаштувала Росія вранці 10 жовтня 2022 року, викликає в українців тільки лють і презирство, а не страх та бажання йти на домовленості.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не знаходилися — на вулицях і в бункерах, на морі і на суші", – написав Данілов у Facebook.

Відео дня

За словами голови РНБО, путінський режим може лякати "тільки слухняне російське стадо".

"Вам нас ніколи не зломити. А державу-терориста не врятують ніякі ракети, це тільки збільшує нашу жагу до перемоги і помсти!" – наголосив Данілов.

Ракетний удар Росії по Україні

Російські окупаційні війська зранку 10 жовтня атакували Україну високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" та "Торнадо".

Відомо, що внаслідок обстрілів станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Міністерство освіти рекомендувало до 14 жовтня 2022 року перевести усі заклади освіти на дистанційний формат навчання.

Крім того, посольство США закликало американських громадян залишити територію України. Там зазначили, що удари Росії по Україні становлять пряму загрозу для мирних жителів і цивільної інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: