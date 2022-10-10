Міносвіти рекомендує перейти на дистанційну форму до 14 жовтня 2022 року.

Міністерство освіти рекомендує до 14 жовтня 2022 року перевести усі заклади освіти на дистанційний формат навчання через масовані ракетні удари Росії по території України.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14 жовтня 2022 року)", – зазначив він.

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Шкарлет наголосив, що "життя і здоров'я кожного громадянина понад усе".

Масований ракетний удар по Україні

У понеділок, 10 жовтня, Росія влаштувала масований обстріл українських міст. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що рашисти випустили 75 ракет, 41 з яких збили силами ППО.

Під ударами опинилася цивільна й критична інфраструктура. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві.

Через обстріли школи Львова перевели на дистанційне навчання. У багатьох містах України спостерігаються перебої з мобільним зв'язком та електропостачанням. Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень.

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