Міністерство освіти рекомендує до 14 жовтня 2022 року перевести усі заклади освіти на дистанційний формат навчання через масовані ракетні удари Росії по території України.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
"Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14 жовтня 2022 року)", – зазначив він.
Шкарлет наголосив, що "життя і здоров'я кожного громадянина понад усе".
Масований ракетний удар по Україні
У понеділок, 10 жовтня, Росія влаштувала масований обстріл українських міст. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що рашисти випустили 75 ракет, 41 з яких збили силами ППО.
Під ударами опинилася цивільна й критична інфраструктура. За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві.
Через обстріли школи Львова перевели на дистанційне навчання. У багатьох містах України спостерігаються перебої з мобільним зв'язком та електропостачанням. Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень.