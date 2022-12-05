Пошкоджено приватні будинки в одному із сіл регіону, поділилися ОП.

У селі Новософіївка Запорізької області зруйновані кілька приватних будинків.

У населеному пункті є 2 жертви та 2 травмованих, повідомили в Офісі президента Володимира Зеленського.

В ОП додали, що на місці надзвичайної події вже працюють швидка та співробітники ДСНС.

Відео дня

"Запорізька область, с. Новософіївка. 2 людини загинуло, 2 поранено. Інформація уточнюється", - зазначається у повідомленні.

Новий обстріл України окупантами - що треба знати

5 грудня РФ здійснила новий масований ракетний удар по Україні. Повідомлялося, що у низці регіонів пролунали вибухи, зокрема, працювали системи протиповітряної оборони.

Секретар Запорізької міськради, в. о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв поділився, що в обласному центрі пролунали кілька вибухів.

За його відомостями, одні з них були відлунням ворожих прильотів у передмісті, а ще частина - наслідок роботи Сил протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: