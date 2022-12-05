Ділянку, де була виявлена ракета, ізольовано поліцейськими патрульними та прикордонною поліцією.

Біля міста Бричани у Молдові впала ракета. Її знайшла прикордонна поліція, котра посилила патрулювання на тлі російської ракетної атаки на Україну.

Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ Молдови, ракету знайшли у фруктовому саду.

"Наразі ділянку, де була виявлена ракета, ізольовано поліцейськими патрульними та прикордонною поліцією. На місці очікуються спеціалізовані служби МВС, ДІНС та сапери", - йдеться в повідомленні.

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У МВС Молдови жодних додаткових відомостей про тип ракети та обставини її падіння на території країни не уточнили.

Бричани знаходяться на півночі Молдови поблизу кордону з Україною.

Падіння ракети в Молдові

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в Молдові впала одна з російських ракет, випущених по Україні. У МВС Молдови зазначили, що ніхто не постраждав, але в кількох будинках у Наславчі вибиті вікна.

Міністр внутрішніх справ України запропонував спільну роботу в розслідуванні факту падіння російської ракети.

Військовий експерт Олександр Мусієнко тоді заявляв, що це не перша російська ракета, яку зафіксували в повітряному просторі Молдови. За його словами, Кишинів має повне право збивати ракети.

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