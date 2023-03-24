Гауляйтер Мелітополя заявила, що вона загинула від рук "нацистів".

Російські загарбники хочуть назвати одну з вулиць окупованого Мелітополя на честь загиблої дочки ідеолога концепцій "русского міра" Олександра Дугіна.

Про це повідомила колабрантка Галина Данильченко, яку росіяни поставили керувати Мелітополем. Вона розповіла, що в місті розпочала роботу "громадська рада", яка займається питанням перейменування вулиць у Запорізькій області.

"Ця молода дівчина загинула від рук нацистів. Вона їздила по містах, які були звільнені від нацистів, і розповідала правду про наше життя. Вона не з чуток знала про місто Мелітополь, вона була тут", - написала Данильченко у своєму Telegram-каналі.

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Що відомо про Дар'ю Дугіну

Дочка російського пропагандиста називала війну в Україні "війною з усім Заходом", розповідала про київський "нацистський режим", а також заявляла, що для України "автентично бути друзями росіян".

На військово-технічному форумі "Армія-2022" вона назвала вбивства мирних людей у Бучі "інсценуванням з трупами людей, що видаються за жертв російської агресії" для західної публіки. Крім того, Дугіна закликала створювати трибунали для українських захисників у "кожному місті".

В кінці серпня в Підмосков'ї підірвали автомобіль, в якому вона перебувала. Існувала версія, що метою був сам Дугін. Росія відразу ж звинуватила у вбивстві його дочки українські спецслужби.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має ніякого відношення до вбивства Дугіної.

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