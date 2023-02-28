За даними відомства, у Росії залишилося тільки 6 робочих А-50У.

Пошкодження літака ДРЛО А-50У ВКС РФ у Білорусі — це серйозна втрата для Росії. Його завдання полягало в моніторингу повітряного простору для збору інформації та забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів. У держави-агресора на озброєнні, ймовірно, залишилося тільки 6 згаданих літаків в робочому стані.

Такими висновками поділилися у британській розвідці у свіжому звіті про війну Росії проти України. У відомстві розповіли, що ДРЛО А-50У прилетів до Білорусі 19 січня разом з двома винищувачами МіГ-31К. Борт використовувався в спільних навчаннях РФ і РБ. Однак 26 лютого в результаті вибухів на аеродромі "Мачулищі" він отримав пошкодження.

"A-50 MAINSTAY (номенклатура НАТО, — прим.) — це російська повітряна платформа раннього попередження та управління. Її роль полягає у формуванні розпізнаваної повітряної картини і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів. Причина і збиток офіційно не підтверджені. Однак втрата А-50 MAINSTAY була б значною, тому що він критично важливий для російських повітряних операцій в плані забезпечення картини повітряного бойового простору. В результаті на озброєнні [РФ], швидше за все, залишиться 6 справних А-50, що ще більше обмежить російські повітряні операції", — повідомили в британській розвідці.

Відео дня

Пошкодження російського літака в Білорусі

Вранці 26 лютого на авіабазі "Мачулищі" пролунали вибухи. Об'єкт оточили військові, а співробітники ДАІ почали перевіряти всі машини, які проїжджали повз. З місця надійшла інформація, що в результаті інциденту отримав пошкодження російський військово-транспортний літак.

Пізніше в партизанській групі BYPOL розповіли про борт, який постраждав в результаті вибухів. Це ДРЛО А-50У ВКС РФ з реєстраційним номером RF-5060. Літак вперше прибув на територію Білорусі в середині січня, а його останній приліт зафіксований 24 лютого.

У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" повідомили, що вибух організували партизани з РБ. Вони застосували два безпілотники, пульти управління якими пізніше знайшли силовики Лукашенка.

Глава BYPOL Олександр Азаров підтвердив цю інформацію. За його словами, організатори атаки встигли покинути Білорусь, тому знайти їх не вдасться.

Вас також можуть зацікавити новини: