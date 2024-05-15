"РЕБ потребує частої перевірки: під’їдьте до зв’язківців і переконайтесь, що він випромінює перешкоди", - військовий експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов

Чому окопний РЕБ не може працювати цілодобово, на що варто звернути увагу під час купівлі таких засобів, та чому навіть найкращий РЕБ – не дасть 100% гарантії захисту в інтерв’ю УНІАН розповів військовий фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Як і два роки тому, зараз, з початком наступу росіян на Харків, в мережі повно запитів на дрони – Мавіки, ударні FPV – квадроцикли та окопні РЕБ. Останні дуже допомагають протидіяти ворожим БПЛА, адже здатні виявляти і "придушувати" такі повітряні цілі. І не треба бути інженером, щоб ефективно використовувати ці засоби захисту. Тож не дивно, що на окопні РЕБ – величезний попит.

Втім, існують типові помилки під час придбання та експлуатації, які перетворюють захист на декорації. Військові та волонтери тижнями збирають кошти на РЕБ, а зламатися він може за секунди. І, на жаль, при цьому пристрій може виглядати цілком працюючим (але не надавати такий необхідний захист). Про те, як обрати найкращий засіб захисту, перевірити його і ефективно використовувати, УНІАН розповів військовий фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Сергію, про які помилки при експлуатації окопного РЕБ варто говорити найперше?

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"Купол" РЕБ повинен створювати таке покриття, щоб FPV дрон не міг підлетіти ні з якого боку. І перша помилка - це використання невідповідних антен. Вони можуть мати нерівномірні характеристики, провали у діаграмі спрямованості. Російський пілот може залетіти через таку "дірку".

Антени - до такого типу належать штирьові антени (ті, що стоять вертикально, як штир) - часто мають цей провал над собою. Вони забезпечують гарне посилення на всі боки, але не над самою вершиною… Тому такі антени часто нахиляють у якийсь бік. Так випромінювання йтиме під нахилом до супротивника, а провал залишиться, наприклад, за спиною.

Ефективний круговий захист забезпечує антена типу "Конюшина". Вона візуально виглядає, як перекручені дроти у формі пелюсток, і не для всіх зручна через свої великі розміри та крихкість.

На що ще, окрім антени, потрібно обов’язково звертати увагу?

Друге, про що ми маємо поговорити, - надійність. Якщо РЕБ встановлено на техніці, то природно, він піддається великим механічним навантаженням. Будь-яка антена, зроблена "на соплях", на клеї, відлетить, зламається. Це перевірено вже сто разів. І якщо така антена відламається, згорить блок, який створює перешкоди. При цьому власник РЕБ про це не дізнається: буде впевнений, що захищений.

Ще один момент: є люди, які роблять гарні компактні пристрої, валізи з антенами. Але такий пристрій на фронті довго не проживе. Об нього спіткнуться, на нього щось впустять, його рано чи пізно розламають. Тому бажано, щоб пристрій був "дубовим".

І є ще кілька показників надійності: бокси повинні бути достатньо герметичні, щоб не пропускати вологу та пил, повинні мати хороше охолодження, щоб блоки не перегрілися (пристрої, які добре захищали взимку, зараз на сонці, на спеку можуть не працювати).

Нарешті, необхідно дізнатися, чи зроблений виробником захист від "переполюсування". РЕБ вмить вигоряє, якщо при підключенні до акумулятора переплутати плюс з мінусом.

І, в ідеалі, потрібно періодично під’їжджати до зв'язківців, переконуватись, що прилад випромінює перешкоди. Таку перевірку треба робити хоча б раз на тиждень.

Але, наскільки я знаю, проблема ще й у тому, що ворожі пілоти можуть переходити на інші частоти. Як в таких умовах зробити захист ефективним?

РЕБ повинен мати необхідну кількість діапазонів. Якщо раніше всі FPV літали на стандартній ділянці 850-930 МГц, то тепер і ми, і росіяни навчилися зміщувати частоти як вниз, так і вгору. Якщо противник бачить, що працює РЕБ, який дає літати на стандартному діапазоні, він перебудовує свої дрони на інші частоти.

Абсолютно правильний РЕБ зараз покриває діапазон від 720 до 1020 МГц. Таку широку смугу не можна закрити одним китайським джерелом перешкод. Потужність розмажеться по діапазону та РЕБ не буде ефективним. Тому, основне правило придбання РЕБ має бути: три модулі на весь діапазон 720-1020 МГц, кожен із модулів потужністю по 50 Вт.

Є виробники, які не можуть робити зараз три модулі в одному блоці, у них доведеться купити три пристрої та поставити їх поряд.

Але цього теж може бути мало. Невеликий відсоток російських FPV літає на частоті 24 ГГц. За моїми оцінками, їх приблизно 3-5%. Бажано закрити і цю частоту окремим модулем (хоча б на 30 Вт).

Але чи вистачить заряду акумуляторів на таку кількість модулів?

Надовго не вистачить. Якщо РЕБ не має стаціонарного джерела живлення, він забезпечуватиме захист лише 20-30 хвилин.

Але окопні РЕБ взагалі не розраховані на цілодобову роботу 24 на 7. Вони мають ресурс. Якщо тримати пристрій увімкненим постійно, то він не проживе й місяця. Тому його потрібно включати лише за необхідності.

Про що ще потрібно знати при виборі та купівлі окопного РЕБ?

Треба обов'язково запитати продавця, чи дає він хоча б якусь гарантію і чи забезпечить ремонт. Наприклад, якщо ламається антена, то чи зможе він її замінити? І як швидко це зробить?

На цьому обпалюється дуже багато. Купили РЕБ, щось відламалося, і виробники починають морочити голову місяцями: "Ми зайняті! У нас немає запчастин!". Тому, купуючи РЕБ, ви повинні переконатися, що продавець — не одноденка, і він має хоч скількись масове виробництво.

Також важливо, щоб усі РЕБ перевірялися перед продажем. Виробник міг зробити якісний виріб, але, наприклад, змінив постачальника модулів. Часто темпи виробництва такі, що на додаткові перевірки часу не залишається, а вони потрібні.

І останнє, про що хочу сказати: РЕБ – не 100% захист. За якихось умов "купол" не захистить. Якщо, наприклад, російський пілот знаходиться від дрона на відстані шість кілометрів, то РЕБ може спрацювати на п'ятдесяти метрах. Але якщо пілот за два кілометри від дрона, то захист може взагалі не спрацювати.

Влад Абрамов

Влад Абрамов