За його словами, окупанти можуть провести фейковий "референдум", нашвидкуруч якось його зліпити, визнати "результати".

Якщо Росія організує та проведе "референдум" на новокупованих територіях Луганської області, це відкриє шлях до загальної мобілізації в Росії.

Про це cказав голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, - повідомляє Радіо Свобода.

"Окупанти можуть провести фейковий "референдум", нашвидкуруч якось його зліпити, визнати "результати". За "результатами" вони усі захочуть вступити в склад РФ. І тоді вже деокупація тимчасово окупованої української Луганщини, з точки зору Росії, буде "прямим нападом на Росію", і це дасть можливість провести загальну мобілізацію, оголосити війну. Тому що з мобілізацією (зараз) у них величезні проблеми. Набрати людей у нормальній кількості вони не можуть", – зазначив Гайдай.

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Раніше цього дня голова ОВА повідомляв, що нині йдеться про "одиниці" звільнених сіл Луганщини, проте він припустив, що ситуація невдовзі зміниться.

"Можливо, через кілька тижнів ми будемо займатися винятково відновленням адміністративного порядку і певних інституцій у деокупованій Луганщині", – сказав Гайдай.

Раніше сьогодні так звана "громадська палата" в "ЛНР" звернулася до ватажка "республіки" Леоніда Пасічника щодо термінового проведення псевдореферендуму про приєднання до Росії. Незабаром аналогічну заяву випустила "громадська палата "ДНР", яка звернулася до Дениса Пушиліна таким самим проханням.

Обидві так звані "палати" заявили, що очікують максимально швидкої відповіді від ватажків "ЛНР" і "ДНР".

Хоча у зверненні "депутати" вимагають "негайно провести референдум", голова "громадської палати" Олексій Карякін заявив, що говорити про дату проведення такого "референдуму" зарано. За його словами, це "питання не одного дня".

Депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький заявив, нібито "референдум" про визнання "ЛНР" суб'єктом РФ відбудеться "восени, найближчим часом".

На думку голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, якщо проведуть "референдум" в Луганській області, то це може призвести до загальної мобілізації в РФ.

Нагадаємо, раніше російські окупанти готували проведення "референдумів" в захоплених частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей про входження в РФ. Говорили про дату 11 вересня, але в цей день нічого не сталося.

За словами мера Мелітополя в Запорізькій області Івана Федорова, в даний час окупанти зупинилися на даті 4 листопада, але він упевнений, що завдяки успіхам контрнаступу ЗСУ псевдореферендум провести не вдасться.

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