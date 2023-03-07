Мова йде про підрив та пошкодження частини залізниці за 12 кілометрів від станції "Сімферополь" у районі села Поштове Бахчисарайського району.

Російські загарбники викрали родину кримського татарина Едема Муртазаєва в Судаку через підозру у підриві залізничних колій.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у соціальній мережі Facebook. "За повідомленням з окупованого Криму, сьогодні ввечері, близько 21.00, озброєні люди скоїли напад на будинок кримського татарина Муртазаєва Едема, який знаходиться в житловому масиві Ян'и Маале (Судак). Незабаром нападники силою посадили господаря будинку Муртазаєва Едема та його дружину в машину і вивезли у невідомому напрямку", - повідомив Чубаров.

При цьому, як зазначив Чубаров, вторгнення російських карателів до будинку Муртазаєва та подальші їх дії в будинку зафіксовані камерами віддаленого відеоспостереження, встановленого у будинку.

Відео дня

Водночас, о 22.13 стало відомо, що Муртазаєву висунуто звинувачення за частиною 1 статті 281 Кримінального кодексу Росії "Сприяння диверсійної діяльності". "Муртазаєва підозрюють у підриві та пошкодженні частину залізниці за 12 кілометрів від станції "Сімферополь" у районі села Поштове Бахчисарайського району", - повідомив Чубаров.

Переслідування кримських татар

Раніше Чубаров повідомляв, що на російські загарбники посилюють репресії проти мешканців тимчасово окупованого півострова.

Як відомо, у лютому в окупованому Криму знову пройшли обшуки у будинках кримських татар, силовики затримали декількох людей.

Незщодавно у російському СІЗО помер кримський політв’язень Джеміль Гафаров.

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