Він повідомив, що на півночі півострова будуються ще більше фортифікаційних укріплень.

Поведінка російських окупантів у тимчасово захопленому Криму може свідчити про їхню підготовку до наступу Збройних сил України для подальшого звільнення Херсонської області та півострова.

Як заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телемарафону, на півночі Криму окупанти готуються до оборони. "Будуються ще фортифікаційні укріплення, може йтися про те, що окупанти готуються до наступу Збройних сил України з метою подальшого звільнення Херсонської області і також Криму", - сказав він.

Водночас Чубаров вважає, що Кримський міст є першочерговим об'єктом на знищення для деокупаціі півострову.

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"Щойно буде достатньо далекобійної артилерії та інших видів озброєння, Кримський міст має бути знищений одним із перших об'єктів", - пояснив він.

Чубаров вважає, що у жителів Криму вже немає ілюзії щодо того, що півострів – це фортеця, на яку ніхто не посягне. Проте пропагандисти продовжують цей наратив. Він також повідомив, що на півострові посилюються репресії проти населення.

Ситуація в окупованому Криму - подробиці

11 лютого Чубаров заявив, що останніми днями з окупованих районів Херсонської області надходить інформація про масові катування, мародерства та переслідування громадян України.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що окупанти не віддадуть Крим так легко, як можна було б розраховувати. Однак, навряд чи за півострів будуть запеклі бої.

На самому півострові загарбники нарощують оборону, зокрема, будують фортифікаційні споруди.