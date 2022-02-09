За словами родичів затриманих, обшуки почалися близько 4-ї ранку. Слідчі заходи відбулися швидко, вже о 7-й ранку затриманих відвезли до УФСБ Криму.

Росія продовжує переслідувати кримських татар / facebook.com/crimeansolidarity

У окупованому Криму сьогодні вранці у будинках кримських татар російські силовики провели обшуки, після чого кількох людей затримали.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

"За інформацією наших регіональних активістів зранку в кількох будинках кримських татар у різних регіонах Криму проводяться слідчі заходи", – йдеться в повідомленні.

Родичі затриманих повідомляють про те, що обшуки почалися близько 4-ї ранку. Слідчі заходи відбулися швидко, вже о 7-й ранку затриманих відвезли до УФСБ Криму.

За даними правозахисників, після завершення обшуків було затримано: 1) Османова Ансара Ісмаїловича, Бахчисарайський район, с. Танкове, вул. Гагаріна 11; 2) Абдулвапова Аметхана Неджиповича, Сімферополь, Біле-5, вул. Куркчі 20; 3) Мустафаєва Марлена Рамісовича, Білогірськ, с. Біла Скеля; 4) Сейтосманова Ернеста Казимовича, Севастополь, Балаклавський р-н, село Тилове вул. Лазурна.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Вас також можуть зацікавити новини: