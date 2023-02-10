Останнім часом він мав численні проблеми зі здоров’ям, однак належної допомоги йому не надавали.

У одному з російських слідчих ізоляторів у Новочеркарську у Ростовській області помер кримський політв’язень Джеміль Гафаров. Як поінформував голова Меджлісу Рефат Чубаров, засуджений відійшов у вічність на 61-му році життя.

Майже місяць тому, 13-го січня, громадське об’єднання "Кримська солідарність" повідомляло, що стан Гафарова різко погіршився. Політв’язень ще у 2017-му році, до відкриття проти нього кримінальної справи, переніс інфаркт міокарда. Після того йому було діагностовано ще й ниркову недостатність. Належного лікування – наприклад, діалізу нирок – в СІЗО кримчанину не надавали.

Від Російської Федеральної служби виконання покарань громадськість все ще не отримала офіційних коментарів щодо смерті політв’язня.

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Джеміль Гафаров був затриманий ФСБ у березні 2019-го року після обшуків у будинках кримськотатарських активістів. Він став одним із 24-х осіб, кого силові структури РФ тоді запроторили до СІЗО.

Вирок Гафарову, а також ще іншим деяким кримським татарам винесли 11 січня цього року. Їх було засуджено до 13 років позбавлення волі за "справу кримських мусульман". Джеміля також звинуватили у причетності до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір", котру у 2003-му році Росія визнала терористичною.

Кримські татари і Україна

У січні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про дві тенденції дій жителів Криму під час окупації півострова Росією.

У той же час на "Кримському саміті" у жовтні було звернено увагу на те, що РФ поновила масову практику насильницьких зникнень тих, хто не підкоряється загарбникам.

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