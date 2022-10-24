У Брянській області невідомі підірвали залізничні колії.
Про це повідомив губернатор області Олександр Богомаз в Telegram.
"Сьогодні ввечері на перегоні між населеними пунктами Новозибків і Злинка спрацював невідомий вибуховий пристрій. Пошкоджено залізничні колії. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби", - написав він.
В Співтоваристві залізничників Білорусі повідомляють, що місцеві жителі чули два вибухи за півгодини.
"Міждержавний стик Злинка-експл. (РЖД) - Закопитье-експл. (БелЖД) тимчасово заблокований, руху поїздів на ділянці - немає", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що цей міждержавний стиковий пункт використовується для військових перевезень Росія-Білорусь.
Підриви ж/д шляхів в Росії
Як повідомляв УНІАН, у квітні губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков заявив, що біля кордону з Україною серйозно пошкодили залізничні колії.
У серпні невідомі підірвали залізницю у Курській області.
Крім того, повідомлялося, що в чотирьох областях РФ партизани провели диверсії на об'єктах "Російських залізниць".
За даними російських ЗМІ, в період з березня по червень в РФ раптово зійшли з рейок 63 товарні потяги.