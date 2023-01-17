За словами міністра, росіяни хочуть "зберегти обличчя" і уявити себе переможцями.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країна-агресор Росія погрожує черговою ескалацією війни, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів на умовах Кремля.

В інтерв'ю NHK Резніков пояснив, що росіяни вже розуміють, що їхня так звана "спеціальна військова операція" в Україні повністю провалилася. На його думку, тепер окупанти хочуть лише зберегти власний режим.

За словами міністра, Російська Федерація хоче "зберегти обличчя" після завершення війни і уявити себе переможцями. Однак, як наголосив Резніков, Україна не відступить від своєї позиції. Зокрема, переговори між Києвом та Москвою можливі лише після виведення окупаційних військ з усієї території України.

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Переговори між Україною та РФ

В Офісі президента вважають, що Москва не хоче йти на переговори, а просто намагається уникнути відповідальності за свої дії в Україні. 11 січня спікер президента РФ Дмитро Пєсков і зовсім поскаржився, що нібито українські закони забороняють вести діалог з країною-агресором.

Вже 13 січня у зовнішньополітичному відомстві Російської Федерації знову заговорили про переговори з Україною. У МЗС РФ хочуть, щоб у разі відновлення контактів, вони проходили без посередників.

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