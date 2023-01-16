За його словами, Україна повинна виграти війну, яку розв'язала Російська Федерація.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не існує способу домовитись з Росією про припинення війни, і тому Україні треба вигравати у цій війні. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"Не треба продовжувати вдавати, що хтось чогось досі не розуміє… РФ без жодної причини напала на Україну. РФ веде повноцінну війну всіма видами зброї. РФ масово вбиває цивільних і "зачищає" територію. РФ вчиняє злочини проти людяності…", - заявив Подоляк.

Він додав: "Немає способу домовитись. Війну треба виграти…".

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Українська формула миру

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року на саміті G20 президент Володимир Зеленський представив українську формулу досягнення миру.

Україська формула миру складається з 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Наприкінці грудня в МЗС заявили, що Київ планує до кінця лютого 2023 року організувати міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни.

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