Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що не існує способу домовитись з Росією про припинення війни, і тому Україні треба вигравати у цій війні. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.
"Не треба продовжувати вдавати, що хтось чогось досі не розуміє… РФ без жодної причини напала на Україну. РФ веде повноцінну війну всіма видами зброї. РФ масово вбиває цивільних і "зачищає" територію. РФ вчиняє злочини проти людяності…", - заявив Подоляк.
Він додав: "Немає способу домовитись. Війну треба виграти…".
Українська формула миру
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року на саміті G20 президент Володимир Зеленський представив українську формулу досягнення миру.
Україська формула миру складається з 10 пунктів:
- радіаційна та ядерна безпека;
- продовольча безпека;
- енергетична безпека;
- звільнення всіх полонених і депортованих;
- виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
- виведення російських військ і припинення бойових дій;
- повернення справедливості;
- протидія екоциду;
- недопущення ескалації;
- фіксація закінчення війни.
Наприкінці грудня в МЗС заявили, що Київ планує до кінця лютого 2023 року організувати міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни.