У зовнішньополітичному відомстві Російської Федерації заговорили про переговори з Україною. У МЗС РФ хочуть, щоб у разі відновлення контактів, вони проходили без посередників.
"Якщо і коли ці контакти відновляться, то вони, швидше за все, теж будуть прямими", - заявив представник МЗС Росії Олексій Поліщук.
За його словами, Захід переслідує свої цілі, тому вони не повинні брати участь у переговорах між Москвою і Києвом.
"Як показує практика, західні посередники часто переслідують власні цілі і намагаються впливати на переговори, діючи не для врегулювання конфлікту, а у власних політичних і економічних інтересах", - підсумував дипломат.
Мирні переговори Росії та України - що відомо
Президент Володимир Зеленський заявив, що однією з умов для мирних переговорів з Кремлем - виведення всіх російських збройних формувань з території України.
У свою чергу президент Росії Володимир Путін заявив, що він може обговорювати "прийнятні розв'язки" війни в Україні. При цьому в Офісі президента вважають, що Москва не хоче йти на переговори, а просто намагається уникнути відповідальності за свої дії в Україні.
11 січня спікер президента РФ Дмитро Пєсков і зовсім заявив, що нібито українські закони забороняють вести діалог з країною-агресором - з Російською Федерацією.