У російському МЗС заявили про можливість прямих переговорів.

У зовнішньополітичному відомстві Російської Федерації заговорили про переговори з Україною. У МЗС РФ хочуть, щоб у разі відновлення контактів, вони проходили без посередників.

"Якщо і коли ці контакти відновляться, то вони, швидше за все, теж будуть прямими", - заявив представник МЗС Росії Олексій Поліщук.

За його словами, Захід переслідує свої цілі, тому вони не повинні брати участь у переговорах між Москвою і Києвом.

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"Як показує практика, західні посередники часто переслідують власні цілі і намагаються впливати на переговори, діючи не для врегулювання конфлікту, а у власних політичних і економічних інтересах", - підсумував дипломат.

Мирні переговори Росії та України - що відомо

Президент Володимир Зеленський заявив, що однією з умов для мирних переговорів з Кремлем - виведення всіх російських збройних формувань з території України.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін заявив, що він може обговорювати "прийнятні розв'язки" війни в Україні. При цьому в Офісі президента вважають, що Москва не хоче йти на переговори, а просто намагається уникнути відповідальності за свої дії в Україні.

11 січня спікер президента РФ Дмитро Пєсков і зовсім заявив, що нібито українські закони забороняють вести діалог з країною-агресором - з Російською Федерацією.

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