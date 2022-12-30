29 грудня РФ задіяла проти України "все, що може рухатися".

Росія стала застосовувати менше ракет під час масованих ударів по Україні, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час телемарафону.

Він зазначив, що 29 грудня РФ задіяла проти України "все, що може рухатися" – запускала "шахеди" та била із зенітно-ракетних систем С-300".

"Ми бачимо, що попри масований ракетний удар, інфраструктура України вистояла і вистоїть обов’язково", – заявив Юсов.

Юсов констатував зменшення ракетного потенціалу ворога: "Вони (росіяни) не можуть підтримувати таку високу інтенсивність і з точки зору регулярності, і з точки зору кількості".

Масований обстріл Росії 29 грудня

Вчора вранці у Києві та низці інших міст й областей прогриміли вибухи. Всього силами ППО було збито 54 ракет з понад 69 випущених. Під час повітряної атаки росіяни застосували по Україні різні типи ракет, у тому числі протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Під удар знову потрапили об’єкти енергетики. Після вибухів частина Києва залишилась без світла.

На думку речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, під час наступного масованого удару Росія може застосувати більше ракет. Говорити, що у ворога недостатньо засобів, буде неправильно, додав Ігнат.

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