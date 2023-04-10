Голова Міноборони також запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання та вміють обслуговувати іноземну військову техніку, приїхати працювати до України.

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував іноземним пілотам, які вміють літати на винищувачах F-16, долучитися до оборони України.

Про це Резніков сказав у Медіацентрі Україна - Одеса на спільному брифінгу зі своїм датським колегою Троельсом Лунд Поульсеном.

Зокрема, голова Міноборони запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання та вміють обслуговувати іноземну військову техніку, мають відповідні дозволи та доступ до документів, приїхати працювати до України.

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"Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь (у війні), Іноземний легіон готовий відкрити двері", - сказав Резніков.

Винищувачі F-16 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наразі США відмовляються надавати Україні винищувачі F-16. Так, президент Джо Байден заявляв, що Київ наразі не потребує літаків. За його словами, США зараз надають ЗСУ інше важливе озброєння.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що головною потребою українців на полі бою наразі є протиповітряна оборона великої дальності. Він також переконує, що багатоцільові літаки F-16 нібито не допоможуть Україні на цій стадії війни.

Водночас Конгрес збирається продовжити тиснути на адміністрацію Байдена, щоб схилити її до передачі літаків. У Конгресі зазначили, що Україна може отримати винищувачі F-16 у вирішальний момент.

Тим часом, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ЗСУ зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16.

А командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук нещодавно наголосив, що винищувачі F-16 дозволять українським пілотам завоювати панування у повітряному просторі, значно ослабивши ворога та рятуючи багато життів. Олещук детально пояснив важливість винищувачів F-16 для України.

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