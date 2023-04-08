Україна просить західних партнерів надати F-16, однак рішення про їх передачу ані в США, ані в інших країнах не ухвалювали.

Винищувачі F-16 дозволять українським пілотам завоювати панування у повітряному просторі, значно ослабивши ворога та рятуючи багато життів.

Як пояснив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, сучасні винищувачі можуть якнайкраще захищати тилові регіони від ворожих повітряних атак.

"В середньому наша ППО знищує близько 75% крилатих ракет та ударних дронів. Але 25% таки долітають до своїх цілей! Гинуть мирні жителі, руйнується інфраструктура. F-16 можуть ефективно знищувати ці повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети та дрони до наших міст", - наголосив він.

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Крім того, командувач зауважив, що російська авіація "переважає українську в рази за кількістю, а головне - в окупантів технологічна перевага".

"У Повітряних силах недостатньо сил та засобів як наземних, так і повітряних, аби ефективно захистити повітряний простір, війська на передовій та мирних жителів у прифронтовій зоні від щоденного терору ворожих ударних літаків і вертольотів. F-16 дозволять завоювати панування в повітрі, значно ослабивши ворога, рятуючи багато життів щодня", - написав він.

Також ідеться про найефективнішу протидію застосуванню ворогом керованих авіабомб.

"Дедалі частіше ворог застосовує керовані авіабомби масою 500 кг по всій лінії фронту. Є ознаки підготовки до масового застосування КАБів масою 1500 кг! Літаки росіян не заходять в зону ураження нашої ППО, дистанційно завдаючи ударів по передній лінії та прифронтових містах. Страждають мирні мешканці у північних, південних, східних областях", - зазначив Олещук.

За його словами, F-16 мають на своєму озброєнні ракети класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км. "Це дозволить відігнати ворожу авіацію подалі від наших кордонів та лінії бойового зіткнення, що мінімізує вірогідність застосування керованих авіабомб та іншого озброєння повітряного базування", - пояснив Олещук.

Крім того, він зазначив, широкий спектр сучасного високоточного озброєння F-16 дозволить завдавати високоточних ударів по російських військах при контрнаступальних діях.

"Необхідно спинити атакувальні дії ворога, завоювати перевагу в повітрі, знищити шляхи постачання техніки, боєприпасів та живої сили противника. Ці завдання зможе виконати F-16!", - наголосив командувач.

Олещук також зауважив, що Чорне море перебуває під контролем російського флоту.

"F-16 мають на озброєнні потужні протикорабельні ракети, які легко зможуть загнати весь ворожий флот або у порти, або на морське дно. Україні потрібно забезпечити свободу судноплавства та захист "зернових коридорів", - написав командувач.

Також, за його словами, наявне обладнання й озброєння радянських літаків "перетворює всі місії наших пілотів на смертельно небезпечні, що спричиняє непоправні втрати найкращих синів України".

"Лиш сучасні технології зроблять їх роботу ефективною і безпечною. Наші льотчики підготовлені та вмотивовані вчитися. І їх достатньо, щоб одночасно і воювати, і навчатись. Наші льотчики мріють про F-16, вони достойні літати на найкращих літаках!", - наголосив Олещук.

Він додав, що Україна використовує літаки 40-річної давнини. "Деякі літаки удвічі старші за своїх пілотів! Підтримувати їх справність з кожним днем стає все важче. Власні запаси запчастин виснажуються, і у союзників їх також немає. Багато питань закривається шляхом так званої "канібалізації", але це не може тривати вічно", - підкреслив командувач.

Він наголосив, що не можна чекати, доки вся авіація повністю зупиниться.

"Завдяки передачі літаків зі Словаччини та Польщі вдасться у певній мірі відновити авіапарк МіГ-29 кількох авіабригад, посилити спроможності у виконанні поточних бойових завдань винищувальною авіацією. Втім, для досягнення переваги в повітрі, для перемоги, нам потрібні сучасні літаки", - написав Олещук.

Крім того, він зауважив, що запаси навіть застарілих та малоефективних радянських боєприпасів для наявного авіапарку невпинно зменшуються.

"Навіть маючи достатню кількість справних літаків і підготовлених льотчиків, в певний момент наша авіація залишиться без засобів ураження. Перехід на F-16 чи іншу західну платформу з широким асортиментом сучасного озброєння - єдиний вихід!", - пояснив командувач Повітряних сил.

Винищувачі для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 березня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО.

Сьогодні, 8 квітня, Юрій Ігнат повідомив, що росіяни виготовляють новий вид важких 1,5-тонних авіаційних бомб, які українські Сили оборони поки не мають можливості збивати. Ігнат зазначив, що поки в України немає засобів, щоб збивати авіаційні бомби, тож вони несуть певну загрозу.

Натомість США відмовляються допомагати Україні винищувачами F-16. Зокрема, президент США Джо Байден заявляв, що Київ наразі не потребує літаків. За його словами, США зараз надають ЗСУ інше важливе озброєння. Водночас Конгрес збирається продовжити тиск на адміністрацію Байдена з метою передачі літаків. У Конгресі додали, що Україна може отримати винищувачі F-16 у вирішальний момент.

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