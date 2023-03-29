Остін також зауважив, що багатоцільові літаки F-16 не допоможуть Україні на цій стадії війни.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що головною потребою українців на полі бою наразі є протиповітряна оборона великої дальності, передає Голос Америки.

"Зараз головна потреба українців - це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх та гарантуємо забезпечення наданого озброєння", - вважає Остін.

Враховуючи це, Остін також зауважив, що багатоцільові літаки F-16 не допоможуть Україні на цій стадії війни: "Якщо ви говорите про F-16, коли би ви не ухвалили рішення, аби сформувати усе необхідне для надання цих спроможностей, знадобиться близько 18 місяців для формування. І це не допоможе у цій поточній битві".

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Контрнаступ ЗСУ – що відомо

Як писав Politico, Захід посилено готує Україну до контрнаступу наприкінці весни – ряд країн вже оголосив про суттєве збільшення військової допомоги. Пакети відтепер включають більше бронетехніки, боєприпасів та інженерної техніки.

У НАТО допускають, що ЗСУ можуть почати деокупацію Криму, на що 23 травня, коментуючи вибухи на півострові, м’яко натякнула спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Разом з тим президент Володимир Зеленський пізніше зізнався, що Україні все ще бракує зброї, щоб поквапитися з контрнаступом і перехопити ініціативу на полі бою.

Глава Чехії Петер Павел раніше зауважив, що в України цьогоріч, схоже, буде один шанс розпочати контрнаступ, і він мусить бути вдалим, оскільки на більше спроб у Заходу може не вистачити ресурсів.

Наразі на полі бою наступає Росія, проте через тактичні помилки і великі втрати ворога операції на фронті застопорилися.

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