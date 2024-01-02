Окупанти запускали дрони з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

У ніч на 2 січня окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Запускали дрони з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Про це повідомили у Повітряних силах. "Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України", - зазначили в Повітряних силах.

Атаки дронів

Російські окупанти майже постійно атакують територію України дронами. Так, в наіч на 1 січня окупанти вдарили по Україні дронами-камікадзе. Влучання сталися на Миколаївщині та Одесі, де в різних районах міста в житлових будинках виникли пожежі. Вночі голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про загиблого. Пізніше було встановлено, що це хлопчик 15 років.

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Під ранок вибухи пролунали у Львові. Там уламки ворожого безпілотника влучили в цивільний об'єкт, в наслідок чого там почалася пожежа. Зокрема, зафіксували падіння уламків дрона в Дублянах. Крім того, окупанти повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі.

Вранці Повітряні сили повідомили, що у новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed. "Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників Shahed-136/131. Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованої території Херсонської і Запорізької областей", - зазнаяається у повідомленні.

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