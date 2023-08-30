Падіння уламків зафіксували у двох районах столиці.

Сьогодні під ранок, 30 серпня, російські окупанти здійснили ракетну атаку на Київ.

Як повідомляє КМВА, внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі, попередньо, загинули дві людини.

"На жаль, внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва, на територію підприємства, попередньо, загинуло 2 людини. Ще одна отримала ушкодження. Їй надається медична допомога", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

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Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що двоє чоловіків загинули у нежитловій будові. Також він розповів про поранення 24-річної дівчини - вона отримала різані рани від уламків скла і була госпіталізована.

Війна в Україні - ракетна атака 30 серпня

Російські загарбники здійснили сьогодні чергову ракетно-дронову атаку на Україну. Першими зафіксували БПЛА, а близько 3 ночі стало відомо про рух "Калібрів" з півдня. Пізніше ворог запустив крилаті ракети із Ту-95мс.

ППО, попередньо, працювало в Одеській та Київській областях, а також у столиці.

Близько шостої ранку Кличко повідомив, що у Дарницькому районі уламки впали на дах торгового приміщення і фіксується падіння уламків у Шевченківському районі. Крім того, медики виїхали за викликами на дві адреси у Шевченківському районі столиці.

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