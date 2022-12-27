Росіяни навмисно ініціюють гуманітарні кризи на тимчасово окупованих територіях.

Російські загарбники продовжують так звану "евакуацію" мешканців тимчасово окупованих населених пунктів України. Цього разу росіяни вирішили депортувати жителів Енергодара Запорізької області.

Як розповіли в Центрі національного спротиву, росіяни навмисно ініціюють гуманітарні кризи на тимчасово окупованих територіях. Загарбники вивозять звідти держустанови, закривають лікарні та аптеки, аби зробити після цього життя місцевих нестерпним.

"Водночас жителів ідеологічно прокачують щодо наступу ЗСУ й "подальших руйнувань та репресій". Натомість мешканцям пропонують виїхати й обіцяють грошову компенсацію. Насправді ж росіяни мають на меті змінити демографічний склад населення, та створюють пропагандистську картинку про "тікаючих" від України жителів", – йдеться у повідомленні.

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Наразі окупанти готуються до "евакуації" людей з Енергодару. Для цього місцева атомна станція, яку захопили окупанти (ЗАЕС – ред.), має підготувати автобуси.

"Людей планують вивозити в Джанкой (АР Крим). На початках "евакуація" добровільна, але зазвичай надалі окупанти практикують примусове виселення. Зауважимо, що водночас росіяни закрили блок-пост у Василівці (Запорізька область), звідки мешканці ТОТ виїжджали на підконтрольні Уряду України території. Це свідчить про те, що росіян не цікавить доля людей. Ворогу головне забезпечити депортацію українців", – зауважили в ЦНС.

Що відбувається на окупованих територіях Запорізької області

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські окупанти використовують Мелітополь як логістичний хаб та стягують живу силу на Запорізький напрямок. Він також зазначив, що російські загарбники продовжують фільтраційні заходи на окупованій території Запорізької області.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області російські загарбники посилили заходи з пошуку патріотично налаштованих українців. Зокрема, ворог посилив адміністративно-поліцейські заходи в місті Токмак.

Крім того, російські окупанти підсилюються на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що велика кількість військової техники зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольский район) в напрямках Бердянська та Мелітополя. Колони доформовувались частково з місця базування в селі Агробаза.

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