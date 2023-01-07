Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, в місті вивели з обігу українську гривню.

В Енергодарі Запорізької області російські окупаційні війська примусили близько 3 тис. працівників Запорізької атомної електростанції отримати так звані російські паспорти.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00. Зауважується, що російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій.

"Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти", — йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, в місті вивели з обігу українську гривню.

"Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями", — додали у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ворог посилює адміністративний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій України.

Вона зауважила, що для пришвидшення процесу насильницької "паспортизації" ворог інформує, що з початку 2023 року отримання послуг або здійснення будь-яких операцій у так званих "державних установах" буде можливе лише за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.

Репресії на тимчасово захоплених територіях: остання інформація

За даними Генштабу, у Каховці окупанти намагаються вивести гривню з обігу. Вони здійснюють рейди на торгові точки і погрожують підприємцям забрати не тільки готівку, але й товари.

В Херсонській та Луганській областях рашисти також посилили перевірки місцевого населення на предмет листування з родичами з підконтрольних Україні територій та передачі інформації.

На тимчасово захопленій лівобережній Херсонщині окупанти ввели агресивні фільтраційні заходи. Вони зафіксовані в Каланчаку та Чулаківці.

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