В Алчевську Луганської області окупанти з 9 січня почали чергову хвилю мобілізації серед місцевого населення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00.
"Для поповнення втрат в живій силі противник не припиняє мобілізацію чоловічого населення, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області", - йдеться у повідомленні.
Росія шукає нове "гарматне м'ясо"
12 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в Криму російські окупанти оголосили набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "Щит" та "Русич".
За даними Міністерства оборони, Росія посилює угруповання військ в Україні і переміщує мобілізованих з полігонів Білорусі та РФ у зону бойових дій та прикордонні райони.
Бої за Бахмут і Соледар - актуальні новини
Сьогодні, 12 січня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що жорстокі та найважчі бої тривають у районі Соледара на Бахмутському напрямку. За її інформацією, ворог намагається безуспішно прорвати українську оборону і захопити Соледар, проте несе великі втрати.
У Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України сьогодні повідомили, що понад 100 російських окупантів знищено в районі Соледару.
11 січня у Збройних силах України спростували заяви "вагнерівців" про взяття Соледару під контроль росіян.
На Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп'янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.