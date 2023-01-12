Ворог не припиняє мобілізацію чоловічого населення для поповнення своїх втрат в живій силі.

В Алчевську Луганської області окупанти з 9 січня почали чергову хвилю мобілізації серед місцевого населення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00.

"Для поповнення втрат в живій силі противник не припиняє мобілізацію чоловічого населення, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Росія шукає нове "гарматне м'ясо"

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12 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в Криму російські окупанти оголосили набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "Щит" та "Русич".

За даними Міністерства оборони, Росія посилює угруповання військ в Україні і переміщує мобілізованих з полігонів Білорусі та РФ у зону бойових дій та прикордонні райони.

Бої за Бахмут і Соледар - актуальні новини

Сьогодні, 12 січня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що жорстокі та найважчі бої тривають у районі Соледара на Бахмутському напрямку. За її інформацією, ворог намагається безуспішно прорвати українську оборону і захопити Соледар, проте несе великі втрати.

У Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України сьогодні повідомили, що понад 100 російських окупантів знищено в районі Соледару.

11 січня у Збройних силах України спростували заяви "вагнерівців" про взяття Соледару під контроль росіян.

На Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп'янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

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