Він додав, що українські генерали приймають рішення, виходячи з мінімізації людських втрат.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував можливість виведення українських військ з Авдіївки Донецької області.

Під час розмови з журналісткою Юлією Латиніною Подоляк закликав дочекатися військового аналізу поточної ситуації у місті від нового главкома Олександра Сирського. Він застеріг від передчасних висновків про те, що "все втрачено".

"Росія накопичує ресурс, який не шкода. Вона витрачає на те, щоб йти вперед дрон, снаряд і мобілізованого. При чому у такій послідовності: спочатку витратимо багато мобілізованих, потім додатково витратимо снаряди, а в кінці витратимо дрон. Тобто, Росія кількісно тиснутиме", - пояснив Подоляк.

Радник голови ОП також зазначив, що тактика залишення населених пунктів один за одним буде невдалою. Він додав, що генерали приймають рішення, виходячи з мінімізації людських втрат.

Ситуація в Авдіївці - деталі

Аналітики вважають, що наші бійці можуть покинути місто через те, що не мають достатньої кількості боєприпасів. У DeepState 8 числа повідомляли, що противникам вдалося захопити 18% території Авдіївки.

Бої відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі Авдіївки, але і в межах міської забудови. Про це сказав спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховой.

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