Аналітики DeepState частково підтверджують цю інформацію.

Незважаючи на жахливі людські жертви, сили Володимира Путіна, схоже, нарешті опинилися на межі захоплення Авдіївки - або того, що від неї залишилося, пише видання The Telegraph.

"Минулого тижня російські війська досягли зруйнованих околиць міста, що викликало попередження мера Віталія Барабаша про те, що ситуація зараз "критична", – йдеться в статті.

Видання пише, що "цінність Авдіївки швидше символічна, ніж стратегічна".

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"Але якщо росіяни дійсно здобудуть там перемогу, розповідь про перемогу може більше не зводитися тільки до грубої російської військової могутності. Будуть також поставлені питання про те, чи слабшають власні сили України, виснажені не тільки двома роками безжальних ударів, а й ослабленням підтримки Заходу", – додає автор.

Глен Грант, колишній аташе з питань оборони Великобританії в країнах Балтії і колишній радник Міністерства оборони України заявив, що загальна думка така, що, якщо Авдіївка впаде, в цьому буде вина Америки.

"Затримки з підтримкою були занадто великі, в українців все закінчується, а європейці ще не можуть компенсувати цю втрату. Головне, що не вистачає артилерійських боєприпасів і ракет, їх часом майже немає", - пояснив він.

Стверджується, що якби Україна мала хоча б половину боєприпасів, які Росія використовує кожен день, у неї зараз була б набагато краща картина всюди.

Аналітики DeepState частково підтверджують цю інформацію.

"Ворог просунувся на схід від Часового Яру, на півночі Авдіївки, біля Степового, на схід від Кліщіївки і в Новомихайлівку", - сказано в їх повідомленні.

Ситуація в Авдіївці - деталі

Аналітики вважають, що наші бійці можуть покинути місто через те, що не мають достатньої кількості боєприпасів. У DeepState 8 числа повідомляли, що противникам вдалося захопити 18% території Авдіївки.

Бої відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі Авдіївки, але і в межах міської забудови. Про це сказав спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховой.

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