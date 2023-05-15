Росія знову нападе, якщо досягне хоча б часткового успіху в Україні.

Російська Федерація поки не готова до переговорів, а Збройні Сили України збираються вибити окупантів із захоплених територій.

Про це заявив керівник управління з міжнародної політики польського президента Польщі Марцін Пшидач в ефірі RMF24. За його словами, на цьому етапі переговори між сторонами передчасні, оскільки Кремль не готовий до мирного підходу.

"Українські сили готуються до контрнаступу, який має дозволити повернути хоча б частину окупованих територій. Китайці намагаються втрутитися в можливі переговори про майбутнє України", — додав Пшидач.

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Він нагадав, що Пекін запропонував "мирний план" із 12 пунктів, однак вже першого пункту про повагу суверенітету та територіальної цілісності було б достатньо. Польща також зацікавлена у міцному мирі в Україні, але для цього Росія має бути витіснена з окупованих територій та зазнати поразки.

На думку Пшидача, якщо Путін досягне хоча б часткового успіху, то він продовжить озброюватися і знову спробує напасти на Україну чи інші країни.

"Потенціал російської армії має бути виснажений настільки, щоб такої можливості не було. І тоді справді можна розпочинати мирні переговори, але на даному етапі для цього немає умов", — резюмував чиновник.

Війна в Україні - останні новини

Найвищий головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі наполягає, що російська армія залишається серйозною військовою силою навіть попри важкі втрати у повномасштабній війні проти України. За його словами, флот, Повітряні та космічні сили РФ майже не постраждали, а сухопутні війська отримали поповнення.

Станом на ранок 15 травня загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали близько 199 тис. 460 (+580 за добу) осіб.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважатиме успіхом українського контрнаступу будь-які території, які ЗСУ зможуть звільнити.

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