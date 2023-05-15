За добу також було знищено, зокрема 24 безпілотника, 21 артсистема та 11 бойових броньованих машин.

Збройні сили України за минулу добу, 14 травня, знищили ще 580 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook. Зазначається, що загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 15.05.23 серед особового складу орієнтовно склали близько 199 тис. 460 (+580 за добу) осіб.

Танків противника було знищено 3 тис. 759 (+3) одиниць, бойових броньованих машин – 7 тис. 336 (+11), артилерійських систем – 3 тис. 137 (+21), реактивних систем залпового вогню – 562.

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Крім того, засобів протиповітряної оборони окупантів було знищено 316 (+2), літаків – 308, гелікоптерів – 294, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 тис. 720 (+24), крилатих ракет - 973 (+3).

Також кораблів/катерів було знищено 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистер – 6 тис. 34 (+16), а спеціальної техніки ‒ 407 (+3).

У Генштабі зауважили, що дані уточнюються.

Війна в Україні - останні дані

Раніше сьогодні, 15 травня, Генштаб у своєму ранковому зведенні повідомив про нанесення українською авіацією 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили ворога, чотири артпідрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще сім важливих цілей противника.

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