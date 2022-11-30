Після подій у цих містах РФ так і не змогла створити нову БТГ.

Росія більше не розгортає батальйонно тактичні групи (БТГ), через що країна-агресор втратила можливість досягати успіхів у повномасштабній війні проти України. Виявилося, всю силу рашисти розгубили одразу в декількох містах, після чого їхні моральний дух і дисципліна сильно впали.

Як відзначили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), починаючи з квітня, російські БТГ були деградовані під час різних невдалих або завершених російських наступів. Також свою роль зіграли виснажливі атаки РФ на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Після того як країна-агресор втратила свої БТГ, а разом з ними і свою силу, російське командування намагалося відновити бойову міць і знову створити батальйонно тактичні групи. Однак успіхом це так і не увінчалося.

Відео дня

"Ймовірно, з тих пір російські сили кинули решту бойову міць і новий персонал, включаючи мобілізований, в погано навчені, оснащені і організовані спеціальні структури з низьким моральним духом і дисципліною", - резюмували аналітики.

РФ втрачає останні сили: що відомо про нові провали агресора на фронті

Раніше британська розвідка повідомила про те, що РФ перестала створювати БТГ і зазначила, що концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх 10 років. Вона передбачала інтеграцію батальйонів з повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку і (на відміну від звичайної західної практики) артилерію.

Крім цього, вчора Генштаб оновив втрати РФ і повідомив, що Сили оборони "присмажили" нову партію окупантів. Захисники України ліквідували ще близько 480 рашистів. Після цього стало відомо, що протягом дня в двох областях були поранені майже 500 окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: