Ліквідовано близько 50 одиниць ворожої техніки, зазначили у Генштабі.

У Генштабі Збройних сил України підтвердили удари 27 листопада по окупантах в Запорізькій та Луганській областях.

Унаслідок ударів поранені до 470 загарбників, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"Підтверджено вогневе ураження 27 листопада районів зосередження живої сили російських окупантів у населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине на Луганщині. Втрати противника склали до 470 осіб пораненими, знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів", - розповіли у Генштабі.

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Крім того, авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, позиції зенітно-ракетного комплексу російських окупантів.

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Найзапекліші бої тривають на Донбасі - за минулу добу наші воїни відбили атаки супротивника біля 10 населених пунктів.

28 листопада повідомлялося, що Сили оборони України поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області пошкодили залізничний міст, який загарбники використовували для доставки озброєння та військової техніки.

Станом на 29 число на нашій землі вже ліквідувані близько 88 тис. 380 супротивників та багато ворожої техніки.

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