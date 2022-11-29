Концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років.

За останні три місяці російські війська в Україні переважно припинили розгортання у вигляді батальйонних тактичних груп (БТГ).

Концепція БТГ відігравала важливу роль у російській воєнній доктрині протягом останніх десяти років, повідомляє британська розвідка. Вона передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку та (на відміну від звичайної західної практики) артилерію.

"Кілька внутрішніх недоліків концепції БТГ були виявлені під час широкомасштабних бойових дій високої інтенсивності в Україні. Відносно невеликої кількості бойової піхоти в складі БТГ часто виявлялося недостатньо", - йдеться в повідомленні.

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У розвідці Британії зазначають, що децентралізований розподіл артилерії не дозволив Росії у повній мірі використати свою перевагу в кількості гармат. Зазначається, що лише деякі командири БТГ були уповноважені гнучко використовувати можливості так, як була розроблена модель батальйонно-тактичних груп.

Війна в Україні - останні новини

Росія почала військову окупацію українських територій в 2014 році. У лютому 2022 року РФ насмілилася на повномасштабне вторгнення в Україну.

У ранковому зведенні від 29 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники України уразили район розташування окупантів у Сватовому на Луганщині. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими. Окрім цього, минулої доби ЗСУ збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.

Також повідомляється, що за минулу добу на Донбасі українські воїни відбили ворожі атаки в районі 10 населених пунктів. Тим часом авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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