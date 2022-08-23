Працівник був ушпиталений, але від отриманих важких поранень за кілька годин помер у реанімації.

Через обстріли Енергодару 22 серпня було поранено працівника Запорізької АЕС, який згодом помер у реанімації.

Про це написав мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram.

"Вчора, 22 серпня 2022 року, внаслідок обстрілу автомобіля таксі в Енергодарі зазнав поранень працівник Запорізької АЕС – слюсар цеху теплової автоматики та вимірювань Владислав Мітін, 1996 року народження", - написав він.

За словами Орлова, працівник був ушпиталений, але від отриманих важких поранень за кілька годин помер у реанімації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Державній думі Російської Федерації анонсували "жорстку заяву" щодо України, адресовану Організаціїї об'єднаних націй та міжнародним парламентським організаціям.

Російський політик Сергій Миронов сказав, що вона буде пов'язана з обстрілами Запорізької Атомної електростанції, у яких РФ звинувачує Україну.

Нагадаємо, що російські окупанти контролюють Запорізьку АЕС з 4 березня. Вони неодоноразово обстрілювали територію станції та навіть пошкодили ряд об'єктів.

Раніше Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал з ЗАЕС.

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