Заяву адресують "перш за все ООН".

В Держдумі РФ анонсували "жорстку заяву" щодо України, адресовану ООН та міжнародним парламентським організаціям.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Ми зберемо Раду Думи, на якій буде прийнято нашу жорстку заяву. Ми заяву адресуємо насамперед ООН і всім міжнародним парламентським організаціям", – сказав лідер "Справедливая Россия – За правду" Сергій Миронов.

За його словами, засідання відбудеться 25 серпня.

Як пише російський "Интерфакс", Миронов уточнив, що заява буде пов'язана з обстрілами Запорізької АЕС. Політик також поклав відповідальність за обстріли атомної електростанції, вчинені російськими окупантами, на Україну.

Нагадаємо, 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, не випадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на ЗАЕС.

Голова держави впевнений, що відправка місії експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію може відновити повну безпеку в Енергодарі і на самій станції.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад і ховають важку артилерію між атомними блоками. Крім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

18 серпня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили про високу ймовірність вчинення окупантами масштабного теракту на Запорізькій атомній електростанції.

22 серпня координатор громадського руху "Спільна справа" Олександр Данилюк з посиланням на джерела української розвідки на ЗАЕС заявив, що російські окупанти, ймовірно, готують провокацію з пожежею на Запорізькій АЕС. Для цього на території станції вони розмістили велику кількість автомобільного палива.

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