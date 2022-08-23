На відео продемонстровано, як пара українських бойових літаків влаштовують ворогові "спекотний" день.

У мережі з’явилися унікальні кадри роботи української авіації по позиціях російських окупаційних військ.

Відео роботи авіації поширили у Телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

На відео продемонстровано, як пара українських бойових літаків Су-25 заходить на бойовий курс і влаштовує ворогові "спекотний" день на одному з напрямків фронту.

Після "насипання" окупантам, штурмовики змінюють курс польоту і відстрілюють теплові пастки, щоб захиститися від можливої роботи засобів ППО ворога.

Раніше у Повітряних Силах ділилися унікальними кадрами, як з літака виглядає передній край оборони на Сході України, де наразі тривають найзапекліші бої.

За даними Генштабу, всього по Україні за 6 місяців війни "приземлили" понад 240 ворожих літаків та понад 200 гелікоптерів. Також ЗСУ ліквідували 146 засобів ППО та понад 820 БПЛА окупантів.

Водночас загальна кількість знищених рашистів досягла позначки 45 550 осіб. За минулу добу було утилізовано ще 150 російських окупантів.

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