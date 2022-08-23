Українські захисники знищують рашистів не лише в бою, але й влаштовують їм засідки.

Українські захисники знищують рашистів не лише в бою, але й влаштовують їм засідки. Що й зробили бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ.

Відповідне відео опублікували на фейсбук-сторінці батальйону.

Зокрема, на кадрах видно, як у напівзруйновану будівлю сходиться з десяток російських солдатів. Після цього, дочекавшись слушної нагоди, по будівлях було завдано вогневого удару.

Що вони постійно шукають, нишпорять, бігають, ховаються… в схованки приїхали погратися чи що? Ніяк, не вспокояться. Ігрища влаштували тут... Від нас не сховаєшся. Ми їх знайшли першими й заспокоїли назавжди – написали морпіхи під роликом.

Що відомо про втрати ворога в Україні

За минулу добу українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Водночас загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 тис. 550 осіб.

Як УНІАН вже писав, командування ЗС РФ продовжує скорочувати свої військові частини через неможливість компенсувати втрати серед особового складу.

Через втрати й неможливість оголосити в Росії мобілізацію командування ЗС РФ готує ще 50 батальйонів з добровольцями для відправки в Україну. Дешевше за всіх "оцінили" бурятів - їм платитимуть менше, ніж жителям інших регіонів РФ.

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