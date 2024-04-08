Таке рішення створює потенціал для деградації клінічної практики.

Російська влада заявила про нестачу 30 тисяч лікарів. У районних лікарнях дефіцит медперсоналу досягає близько 50%.

Як повідомляє Міноборони з посиланням на дані розвідки, проблема з нестачею персоналу викликана війною та тим, що медики віддають перевагу роботі у приватному секторі. Тільки у 2022 році 2% російських лікарів і медичних працівників залишили країну, щоб уникнути призову.

За оцінками січня 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7500. Ситуацію погіршили тривалий робочий день та низька зарплата. За даними Центру аналізу європейської політики, щоб розв'язати цю проблему, РФ набирає лікарів з африканських країн з обмеженим підтвердженням кваліфікації.

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"Основні ресурси та фінансові зобов'язання щодо підтримки війни Росії в Україні негативно впливають на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Число медичних працівників у Росії й надалі скорочуватиметься протягом 2024 року. Залучення медичного персоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації створює потенціал для деградації клінічної практики", - зазначають у міноборони Британії.

Наслідки війни в Україні для РФ

CNN ще на початку цього року писав, що хоча Путін хизується стійкістю до санкцій, але економіку РФ чекає похмуре майбутнє. з лютого 2022 року західні уряди наклали санкції на понад 15 000 російських юридичних і фізичних осі. Однак, щоб обмеження мали ефект, потрібен час. Росія продовжує продавати нафту та інші сировинні товари.

Однак Україна почала бити й по цьому сектору. Голова СБУ Василь Малюк зазначав, що влучанням українських дронів по російських НПЗ видобуток і перероблення нафти в РФ вдалося скоротити на 12%.

Росія вже збільшила імпорт бензину з Білорусі після ударів по своїх нафтопереробних заводах. Проте для того, щоб руйнівні наслідки для економіки країни-агресора в практичній площині відчув кожен росіянин, потрібно перебити ще половину потужностей.

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