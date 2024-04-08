Російській армії не вистачає медсестер і санітарок.

Колишня "міністерка культури" анексованого Криму Віра Новосельська, яку засудили на 10 років за хабар, попросилася на фронт.

Як повідомляє "Медуза", заяву на службу "в зоні спецоперації" написала Віра (Аріна) Новосельська, яка 2023 року отримала 10 років позбавлення волі у справі про хабар. За даними росЗМІ, фігурантка зараз перебуває в московському СІЗО, у якому нещодавно побував член громадської спостережної комісії (ГСК) Москви Арслан Хасавов. Новосельська сказала представникам ОНК, що подала відповідну заяву ще три місяці тому.

"Член Ради з прав людини при президентові Росії Єва Меркачова в розмові з виданням "Подъем" назвала прохання Новосельської "перспективним", оскільки російській армії, яка воює в Україні, не вистачає "медсестер, санітарок і, взагалі, жінок, які б, як то кажуть, у тилу працювали", - ідеться в публікації.

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За словами Меркачової, їй відомо про кількох засуджених жінок, які просили відправити їх на фронт. Серед них є фігурантки резонансних кримінальних справ, наприклад, Євгенія Хасіс, яка отримала термін за звинуваченням у співучасті в убивстві відомого адвоката Станіслава Маркелова і журналістки "Нової газети" Анастасії Бабурової (було скоєно 2009 року).

"Новосельську в липні 2023 року засудили до 10 років колонії. Її визнали винною в отриманні хабара на 25 мільйонів рублів за "загальне заступництво" під час будівництва Кримського державного центру дитячого театрального мистецтва", - пише "Медуза".

Новосельська з 2009 по 2013 рік була заступником міністра культури АРК Крим. З 2013 по 2014 рік - художній керівник Кримського академічного театру ляльок, понад 8 років була викладачем Сімферопольського музичного училища ім. Чайковського. "Міністр культури" Криму - у 2014-2021 роках, відправлена у відставку у зв'язку з "втратою довіри".

Мобілізація в Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Кремль практикує відправлення на війну проти України ув'язнених, яких мобілізують прямо у виправних установах. Серед них - жорстокі вбивці, маніяки, психопати. Неодноразово повідомлялося, що такі найманці, повернувшись додому, скоюють нові злочини проти своїх же співвітчизників.

Наприклад, 35-річний житель Сунтарського району Якутії, який брав участь у війні, скоїв потім подвійне вбивство. Він проломив голову 34-річному товаришеві по чарці ломом, потім вирушив у приватний будинок до своєї 64-річної знайомої і зарубав її сокирою. Жертвою виявилася місцева вчителька Валентина Федорова - переможниця конкурсу "Найкращий учитель Росії", володар гранту президента РФ. За день до вбивства пенсіонерка звернулася до місцевої влади з проханням приструнити "героя", який п'яним вештався вулицями. Але вжитих заходів виявилося недостатньо.

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