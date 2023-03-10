Медики і пенсіонери, яким росіяни обіцяли виплати, з грудня їх не отримали.

Російські загарбники у тимчасово захопленому Мелітополі змушують лікарів отримувати російські паспорти та відмовлятися від українського громадянства, а також проходити перенавчання в окупованому Криму та Росії.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. "Сьогодні окупанти зобов’язують всіх лікарів отримати рашистські паспорти, відмовитись від українського громадянства і проходити перенавчання або в Сімферополі, або в РФ. Звичайно, наші лікарі не хочуть цього робити, тому йде саботаж отримання рашистських паспортів як серед медичного персоналу, так і серед всіх інших мешканців", - сказав мер.

За його словами, тим самим окупанти хочуть якомога більше місцевих жителів зробити співучасниками власних злочинів.

Відео дня

"Але хочу зазначити, що всі вже розуміють, що лише пропагандою сильна РФ. Наприклад, ні ті медики, яким рашисти обіцяли виплати, ні пенсіонери, яким теж обіцяли виплати з грудня, їх не отримують, а лише в чергах стоять та записуються на отримання. РФ не виконує жодних зобов’язань, які вони обіцяли на тимчасово окупованих територіях", - додав Федоров.

Ситуація у Мелітополі

За даними Федорова, в окупованому Мелітополі залишаються 50-60 тис. жителів.

1 березня він заявив, що окупанти вкотре посилили примусову паспортизацію у місті, без паспорта РФ неможливо отримати медичну допомогу, соцвиплати, перепустки для переїзду між містами.

Вас також можуть зацікавити новини: