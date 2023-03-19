Лейтенант скаржився, що не отримав грошей за 10 місяць боїв в Україні.

Колаборант родом з Макіївки Кирило Дегтярьов, що входить до лав окупаційних сил, вирішив поскаржитися на затримку виплат в TikTok і допоміг ідентифікувати інших злочинців.

У своєму відео Дегтярьов стверджує, що пробув на фронті 10 місяців, але так і не отримав обіцяних грошей. Тому військовий приїхав розбиратися у Владикавказ.

Як пише OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе, на задньому плані чітко видно, що відео справді знято біля місця дислокації в/ч 20634.

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Потім були встановлені й інші дані окупанта. Наприклад, відомо, що він – лейтенант, його позивний - "Нідзя", загарбник активний у Telegram і Tiktok.

"Дегтярьов оформив контракт "дистанційно" у червні-липні 2022 року, перебуваючи у зоні бойових дій в Україні. Достовірно відомо, що Владикавказька дивізія, як і інші з'єднання ПВО, зазнали серйозних втрат (більше 30% безповоротних) і їх почали доукомплектовувати всіма поспіль, в тому числі вихідцями з Донбасу. Але його, як і багатьох інших, тупо на*бали", - пише Комахідзе.

Проте на цьому історія не закінчилася. Шляхом OSINT-дослідження також ідентифіковано його "бойових товаришів".

На одному з фото в соцмережах Дегтярьов позував на тлі вантажівки з іншими бойовиками - Олексієм Івановим і Олександром Александровим з Макіївки, а також Юрієм Третьяковим з Красноярського краю.

Війна в Україні - втрати Росії

З початку вторгнення ЗСУ "відкобзонили" вже 164 910 російських окупантів, у тому числі 710 тіл за минулу добу.

18 березня українська бойова авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Крім того, був збитий БПЛА "Shahed-136", а ракетники і артилеристи вразили 7 районів зосередження особового складу і військової техніки противника.

Через великі втрати Росії доводиться посилювати Вугледарський напрямок пораненими окупантами.

Напередодні ССО показали кадри ліквідації цілої роти "вагнерівців" на Бахмутському напрямку.

А ось тактична група"Адам" зняла справжній трилер: бійці спритно закинули гранату в окоп до найманця, який ховався між тіл убитих товаришів - тому довелося себе добивати.

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