Російські окупанти також змушують людей здійснювати розрахунки виключно через картки російських банків.

На окупованій частині Запорізької області загарбники відмовляються виплачувати зарплати українцям без російського паспорта.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Таким чином росіяни намагаються досягти своїх цілей з паспортизації людей на захопленій українській території.

"Для досягнення певних цілей щодо видачі російських паспортів, окупанти продовжують здійснювати тиск на жителів Запорізької області. У окремих населених пунктах, з 1 січня, люди, які не мають паспорта громадянина Російської Федерації, не можуть отримати грошових виплат, зокрема, зарплати", - сказано в повідомленні.

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Крім того, російські окупанти змушують людей здійснювати розрахунки виключно через картки російських банків.

Примусова паспортизація на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, 1 березня міський голова Мелітополя Іван Федоров на брифінгу повідомив, що російські окупанти посилили примусову паспортизацію у Мелітополі, отримати медичну допомогу без паспорта РФ неможливо.

Також відомо, що з 1 березня 2023 року на окупованих Росією територіях України набув чинності "закон", згідно з яким тепер соціальні виплати та пенсії можуть отримувати тільки особи з російським громадянством. Перед цим окупанти заборонили обіг гривні. Таким чином вони позбавили місцеве населення українських виплат.

А на окупованій частині Херсонської області загарбники погрожують виселеннями всім місцевим мешканцям без російських паспортів. У Скадовську та Каланчаку окупанти намагаються прискорити процес отримання російських паспортів, погрожуючи конфіскацією особистого майна. Також вони змушують переоформлювати бізнес, рухоме та нерухоме майно за російським законодавством.

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