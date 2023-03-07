На окупованій частині Запорізької області загарбники відмовляються виплачувати зарплати українцям без російського паспорта.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Таким чином росіяни намагаються досягти своїх цілей з паспортизації людей на захопленій українській території.
"Для досягнення певних цілей щодо видачі російських паспортів, окупанти продовжують здійснювати тиск на жителів Запорізької області. У окремих населених пунктах, з 1 січня, люди, які не мають паспорта громадянина Російської Федерації, не можуть отримати грошових виплат, зокрема, зарплати", - сказано в повідомленні.
Крім того, російські окупанти змушують людей здійснювати розрахунки виключно через картки російських банків.
Примусова паспортизація на окупованих територіях
Як повідомляв УНІАН, 1 березня міський голова Мелітополя Іван Федоров на брифінгу повідомив, що російські окупанти посилили примусову паспортизацію у Мелітополі, отримати медичну допомогу без паспорта РФ неможливо.
Також відомо, що з 1 березня 2023 року на окупованих Росією територіях України набув чинності "закон", згідно з яким тепер соціальні виплати та пенсії можуть отримувати тільки особи з російським громадянством. Перед цим окупанти заборонили обіг гривні. Таким чином вони позбавили місцеве населення українських виплат.
А на окупованій частині Херсонської області загарбники погрожують виселеннями всім місцевим мешканцям без російських паспортів. У Скадовську та Каланчаку окупанти намагаються прискорити процес отримання російських паспортів, погрожуючи конфіскацією особистого майна. Також вони змушують переоформлювати бізнес, рухоме та нерухоме майно за російським законодавством.