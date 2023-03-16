Самих батьків за відмову отримувати російські паспорти росіяни погрожують вивезти до Василівки Запорізької області.

В окупованому місті Токмак Запорізької області співробітники ФСБ РФ погрожують людям, які відмовилися від отримання російських паспортів, вивезенням їхніх дітей до Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що триває примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області.

"У місті Токмак російська окупаційна так звана "влада", разом із представниками російської ФСБ, погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів громадян Російської Федерації, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області", - сказано в повідомленні.

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Примусова паспортизація на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники посилюють примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Мелітополі без паспорта РФ неможливо отримати медичну допомогу, соцвиплати, перепустки для переїзду між містами.

Крім того, загарбники на окупованих територіях Луганської області посилили вимоги до населення при влаштуванні на роботу та оформленні соціальних виплат. Окупанти все частіше вимагають, крім паспорта РФ, ще й припинення українського громадянства.

14 березня Держдума РФ ухвалила закон, відповідно до якого громадяни України, які отримали на тимчасово окупованих територіях України російські паспорти, можуть вийти із українського громадянства після подання відповідних заяв у російські органи влади.

В МЗС України наголосили, що у такий спосіб РФ намагається легітимізувати спробу анексії захоплених українських територій та незаконну паспортизацію їхніх жителів.

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