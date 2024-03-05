Таким чином уряд режиму Путіна намагається уникнути витоку інформації про втрати.

Уряд РФ знайшов спосіб приховати реальні втрати за перший рік повномасштабної війни проти України.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), російська влада з цією метою приховала дані про отримувачів послуг соціальної підтримки у 2022 році. Опозиційне видання "Верстка" заявило, що це також може бути пов'язане з тим, щоб приховати неспроможність уряду РФ виплатити обіцяну соціальну допомогу вразливим верствам населення.

Частина прихованих даних містить інформацію, яка може виявити масштаби втрат в Україні, наприклад показники про "вдів військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби" та "громадян, які отримали поранення, контузії, травми та каліцтва виконання обов'язків військової служби".

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Аналітики ISW припускають, що статистику приховали, щоб запобігти соціальному невдоволенню, що виникло навколо повідомлень про втрати росіян в Україні. Цією інформацією поділилися лише у 2023 та 2024 роках, коли лінія Кремля щодо втрат Росії дещо консолідувалася, щоб усунути соціальний шок.

Ймовірно, Кремль також приховав дані соціальних служб за 2022 рік, щоб приховати свої проблеми з наданням обіцяних заходів соціальної підтримки різним особам, особливо тим, хто постраждав від першого року війни.

Втрати РФ в Україні - актуальна статистика

Як повідомляв УНІАН, загальні втрати Росії у війні проти України станом на сьогодні зросли до 417 950 осіб.

Крім того українські захисники знищили багато військової техніки армії загарбників, зокрема: танків ‒ 6648(+8); бойових броньованих машин ‒ 12660 (+21); артилерійських систем – 10210 (+22) та багато іншого озброєння.

Упродовж лютого Сили оборони України знищили 28 тисяч 450 окупантів, а також 3 тисячі 854 одиниці озброєння та військової техніки противника.

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