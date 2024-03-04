Для виконання обіцянок президента РФ треба на 130 мільярдів доларів більше, ніж нинішній бюджет Росії.

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв підняти рівень життя своїх співвітчизників за допомогою нових грандіозних планів на найближчі шість років. Є тільки одна велика проблема: його обіцянки не передбачені бюджетом.

Видання Business Insider пише, що Путін пообіцяв поліпшення життя росіян під час свого щорічного звернення до нації в четвер. Обіцянки Путіна можуть обійтися Росії на 130 мільярдів доларів дорожче, ніж її поточний бюджет.

Найбільші інвестиції, які обіцяє Путін, включають 4,5 трильйона рублів, або 49 мільярдів доларів, на модернізацію громадської інфраструктури та 1 трильйон рублів на будівництво та оновлення наявних лікарень.

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Також планується виділити 75 мільярдів рублів на підвищення народжуваності та тривалості життя. Минулого місяця Путін закликав росіян народжувати більше дітей, щоб "вижити як етнос".

"Нам потрібно постійно працювати над підвищенням якості життя сімей з дітьми", - сказав Путін.

Неясно, звідки візьмуться додаткові бюджетні кошти. У п'ятницю Путін запропонував внести зміни в податкову систему, які мають призвести до збільшення податків з високодохідних фізичних і юридичних осіб.

Російська економіка, як виявилося, зберігає стійкість в умовах масштабних санкцій з боку Заходу. Війна в Україні триває вже третій рік.

Аналітики пояснюють стійкість російської економіки витратами на військові потреби, державними субсидіями і великою глобально інтегрованою економікою. Проте, після вторгнення в Україну Росія два роки відчувала дефіцит бюджету.

Дмитро Польовий, директор з інвестицій лондонської компанії Astra Asset Management, сказав, що Росія може дозволити собі додаткові витрати, обіцяні Путіним, - якщо тільки її економіка не зміниться на гірше.

"На перший погляд, це не виглядає неможливим, хоча якщо економічна ситуація виявиться гіршою, ніж прогнозують чиновники, це потребуватиме пошуку додаткових джерел фінансування", - заявив Польовий.

Війна в Україні - наслідки для Росії

Експерти зазначили, що переведення РФ на військові рейки стало найбільш значним короткостроковим впливом війни на російську економіку. Військові витрати зараз становлять 7% ВВП.

Довгострокові економічні наслідки війни є серйозними і потенційно важкими. По-перше, за останні 50 років Росія втратила експортний ринок - продажі нафти і газу до Європи. По-друге, ще до вторгнення 2022 року російська економіка перебувала в стані стагнації і гостро потребувала інвестицій.

Видання CNN писало, що на економіку РФ чекає похмуре майбутнє. Війна деформує економіку і висмоктує ресурси.

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