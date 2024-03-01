Також нашими захисниками збито один гелікоптер, 13 літаків, а також 658 БпЛА та 65 ворожих ракет.

Упродовж лютого Сили оборони України знищили 28 тисяч 450 знищених окупантів, а також 3 тисячі 854 одиниці озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"У лютому 2024 року втрати противника склали близько 28 тис. 450 осіб особового складу. Також нашими оборонцями знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ", - заявив він.

Зокрема, за словами Павлюка, знищено 288 ворожих танків, 809 бойових броньованих машин, 878 артилерійських систем, 24 РСЗВ, 28 установок ППО, два кораблі, 939 одиниць автотехніки, 149 одиниць спецтехніки.

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Окрім цього, як заявив командувач, нашими захисниками збито один гелікоптер, 13 літаків, а також 658 БпЛА та 65 ворожих ракет.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2024 року Силами оборони України ліквідовано близько 26220 осіб особового складу противника. Також нашими оборонцями знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ. Зокрема, протягом січня знищено 339 танків, 686 бойових броньованих машин, 746 артилерійських систем, 33 РСЗВ, 38 установок ППО, 937 одиниць автотехніки, 185 одиниць спецтехніки противника.

Окрім цього, нашими захисниками збито 3 літаки, а також 479 БпЛА та 138 ворожих ракет.

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