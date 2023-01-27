За добу знищено 850 окупантів.

РФ втратила в Україні майже 125 тисяч військових, лише за минулу добу захисники нашої країни знищили 850 російських загарбників. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати особового складу противника з 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року орієнтовно склали близько 124 тис 710 осіб.

Також знищена техніка противника, зокрема:

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танків ‒ 3182 (+7 за минулу добу),

бойових броньованих машин ‒ 6340 (+6),

артилерійських систем – 2180 (+11),

РСЗВ – 452,

засобів ППО ‒ 221 (+1),

літаків – 292,

гелікоптерів – 283 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33),

крилатих ракет ‒ 796 (+47),

кораблів/катерів ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15),

спеціальної техніки ‒ 199 (+4).

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