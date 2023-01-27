Нові втрати РФ ще ближче до красивої цифри / скрін відео

РФ втратила в Україні майже 125 тисяч військових, лише за минулу добу захисники нашої країни знищили 850 російських загарбників. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати особового складу противника з 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року орієнтовно склали близько 124 тис 710 осіб.

Також знищена техніка противника, зокрема:

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  • танків ‒ 3182 (+7 за минулу добу),
  • бойових броньованих машин ‒ 6340 (+6),
  • артилерійських систем – 2180 (+11),
  • РСЗВ – 452,
  • засобів ППО ‒ 221 (+1),
  • літаків – 292,
  • гелікоптерів – 283 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33),
  • крилатих ракет ‒ 796 (+47),
  • кораблів/катерів ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15),
  • спеціальної техніки ‒ 199 (+4).

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