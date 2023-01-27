РФ втратила в Україні майже 125 тисяч військових, лише за минулу добу захисники нашої країни знищили 850 російських загарбників. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати особового складу противника з 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року орієнтовно склали близько 124 тис 710 осіб.
Також знищена техніка противника, зокрема:
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- танків ‒ 3182 (+7 за минулу добу),
- бойових броньованих машин ‒ 6340 (+6),
- артилерійських систем – 2180 (+11),
- РСЗВ – 452,
- засобів ППО ‒ 221 (+1),
- літаків – 292,
- гелікоптерів – 283 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1941 (+33),
- крилатих ракет ‒ 796 (+47),
- кораблів/катерів ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5001 (+15),
- спеціальної техніки ‒ 199 (+4).
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