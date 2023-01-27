Росіяни не змогли захопити Вугледар.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про ситуацію на фронті. За словами експертів, захисники України відновили контрнаступ в районі Кремінної. Крім цього, рашисти дуже бояться наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку.

"Російські джерела стверджували, що українські війська відновили контрнаступальні операції в районі Кремінної 26 січня. Російський блогер стверджував, що українські війська почали наступальні дії проти позицій 144-ї мотострілецької дивізії (20-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) в районі Кремінної в ніч на 25 січня", - зазначено в новому звіті ISW.

Пропагандисти стверджували, що окупантам нібито вдалося відбити атаку. Однак українські військові продовжили атакувати рашистів з боку Торського (населений пункт за 14 кілометрів на захід від Кремінної).

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На Донецькому напрямку ведуться активні бої. Росіяни не змогли захопити Вугледар. Крім цього, ЗСУ відбивають атаки окупантів під Бахмутом.

"26 січня українські офіційні особи повідомили, що російські сили в Запорізькій області не проводять наступальних операцій в розмірі або масштабі, необхідних для повномасштабного наступу... Начальник Об'єднаного українського прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Ерін заявив, що російські війська не зібрали достатньо потужне ударне угруповання для ведення наступу на запорізькому напрямку, але попередив, що російські війська дещо посилили свою присутність у живій силі в Запорізькій області", - нагадали в ISW.

Росіяни намагаються домогтися успіху вздовж лінії фронту в Запорізькій області. Однак зусилля рашистів демонструються лише на словах, у заявах пропагандистів. Експерти відзначають, що швидкість і ефективність дій росіян на Запорізькому напрямку дуже низькі.

"Кілька російських блогерів продовжували попереджати про український контрнаступ на Запорізькому напрямку, вказуючи на те, що триваючі наземні атаки в цьому районі і супроводжуюча їх інформаційна операція, ймовірно, спрямовані на те, щоб зірвати зусилля української сторони. Рогов (колаборант і представник так званої "влади" в Запорізькій області - УНІАН) продовжував заявляти, що українські сили готуються до рішучого наступу на Мелітополь і Бердянськ в найближчі місяці, але успіхи росіян на полі бою знизять здатність українських військ проводити ці зусилля.Російський блогер заявив, що українські сили були приведені в повну бойову готовність до відновлення російського наступу в районі Кам'янське-Степове під Ореховом, що свідчить про триваючу стурбованість діями України на цьому фронті", - додали аналітики.

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